Dánská skupina PRETTY MAIDS vznikla už v roce 1981 a založil ji stále úřadující zpěvák Ronnie Atkins a kytarista Ken Hammer. Na hudební scéně se pohybují už neuvěřitelných 36 let a za tu dobu vydali vskutku obdivuhodný počet alb, celých šestnáct! A to poslední s názvem »Kingmaker« nám hodlají naservírovat v klubovém turné „Kingmaker European Tour“.

Poslední album této vyladěné dánské kapely můžeme slyšet na jediném koncertě pro Českou republiku - 30. března v klubu Masters of Rock Café. A to není vše! K PRETTY MAIDS se připojí další hardrocková mašina PINK CREAM 69, která oslavuje 30. let a přijede představit nedávno vydané album »Headstrong«! Nenechte si ujít koncert plný emocí, pozitivní energie a především kvalitní hardrockové muziky. A to si pište, že tyto dvě party vás pořádně rozproudí, tak nezapomeňte přijít!



Ronnie Atkins říká: „Už se těšíme na těch pár evropských zemí, které navštívím, abychom přehráli další skladby z našeho posledního alba, oblíbenou klasiku a některé další dobré věci. Uvidíme se na koncertech!“