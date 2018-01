Těžko uvěřit, že folk death metalová smečka ENSIFERUM okupuje hudební scénu už přes dvacet let. V září vydala své doposud nejlepší a v pořadí již sedmé album »Two Paths«, které chtějí přestavit světu!

Na obsáhlé turné s názvem „Path To Glory Tour 2018“ vyráží na začátku dubna a svým milovníkům a oddaným metalistům předvedou zbrusu novou show s novými hity. A to není vše! ENSIFERUM si jako doprovod turné pozvali speciální hosty EX DEO! Frontmanem tohoto projektu je zpěvák KATAKLYSM Maurizio Lacono. Ve svém setu předvedou EX DEO poslední vydané album »The Immortal Wars«, tak přijďte včas! Koncert ENSIFERUM se uskuteční 13. dubna v Masters of Rock Café ve Zlíně!