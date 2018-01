Výstava kamélií a vernisáž v Květné zahradě v Kroměříži

Tradiční vernisáž ve Velkém a Palmovém skleníků v Květné zahradě v Kroměříži na téma "Kamélie Dell'Arte" se uskuteční 22. února 2018 v 15:30.

Od 23. února do 25. března proběhne výstava kamélií ve Velkém a Palmovém skleníku a to denně od 9:00 do 16:00. Můžete se také těšit na doprovodný program!

Vstup na výstavu je součástí vstupného do Květné zahrady v Kroměříži.