I love 90s je největší hudební párty projekt ve Zlíně! V sobotu 3. února se zlínskému publiku představí velikáni světové hudební scény z let devadesátých.

Agentuře BACKSTAGE, která je dlouholetým promotérem kulturních akcí v kraji se povedl husarský kousek. Do Zlína přiváží dva headlinery zvučných jmen.

Těšit se můžete na legendární kapely FUN FACTORY a TWENTY 4 SEVEN! Přímo od "originálů" tak zazní hity jako I Wanna Be With U, Take Me Away, Celebration a mnoho dalších. Zdatně jim pak na úvod večera bude rozehřívat publikum česká hvězdná partička HOLKI. Všichni interpreti odehrají výběr všech svých největších hitů. Takže se máte opravdu na co těšit!