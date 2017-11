Sepultura / Machine Messiah Tour 2018

SEPULTURA v únoru rozduní Masters of Rock Café a představí nové úspěšné album! Brazilský kmen nestárne a stále je plný energie a nápadů. Po téměř čtyř letech se legendární seskupení opět pustilo do práce, aby pro své fanoušky vytvořilo další masterpiece.

A tak se taky stalo! SEPULTURA rozhodně neztratila dech a jejich nové album »Machine Messiah« se ve spoustě zemích dostalo na první příčky prodejnosti. A tak máme i po třiceti letech působení další skvělou desku, kterou vám chce SEPULTURA po brutálním vystoupení na Masters of Rock předvést v celosvětovém klubovém turné, které se zastaví také u nás. A nemusíte se bát, že nedojde také na pořádně krvavé flákoty z jejich prvních alb! Na toto turné ale SEPULTURA nevyráží sama! Jako podporu si s sebou bere velmi oblíbenou progresivní partičku OBSCURA, death metalisty GOATWHORE a deatcorové FIT FOR AN AUTOPSY.