RHAPSODY se vrací v původní sestavě, jejich reunion uvidíte ve Zlíně! Počátky nejznámější kapely hollywood metalu se datují od roku 1993. V roce 2007 se tehdejší Thundercross pod vedením Luca Turilli a Alexe Strapoli přejmenovali na Rhapsody a vydali první album.

Rozdělení těchto tvůrců proběhlo v roce 2011, kdy si Alex ponechal původní název RHAPSODY OF FIRE a Luca Turilli si svou jedinečnou muziku tvořil pod názvem LucaTurilli's Rhapsody. Nyní je to už 20 let od vzniku tohoto jedinečného hollywood metalu, který je ovlivněn velikány jako Vivaldi, Bach, Beethoven a Paganini. K oslavě dalšího kulatého výročí se původní jádro kapely spojilo a vyráží na turné „20th Anniversary Farewell Tour“, v kterém se světu ukážou dohromady úplně naposled! Tento jedinečný koncert budete moci shlédnout také u nás, a to 9. března v klubu Masters of Rock Café ve Zlíně. Nenechte si ujít reunion a poslední společný koncert původních RHAPSODY, bude to velkolepé!