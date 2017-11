Psychocandy + Johnny the Horse

Rachot v krytu. Psychocandy // Znojmo (ne, nejsou ze Zlína)

Tři paneláčníci z jednoho znojemského předměstí, kteří mají rádi kytarový zvuk devadesátek, post-punkovou basu a manchesterské rytmy. Někdy jsou popy and dreamy, jindy zas plný špíny. Často mění žánrovou polohu i během jednoho songu. Střídají se za mikrofonem, basou i kytarou. Jednoduché, ale efektivní písničky, které se těžko vyhání z hlavy. Nejde o žádné virtuózy, ale je to gang. Kamarádi z dětství, kteří se na svý sny nevykašlali.

Johnny the Horse //Praha// New York sedmdesátých let v reinkarnaci punkového přístupu, post-punkové atmosféry a obklopený nepropustným modravým dýmem cigaret.

Vstup: 80/100/120 *name your price Bude bar a možná i nějaký vegan dlabanec.