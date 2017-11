Turné DIRKSCHNEIDER „BACK TO THE ROOTS“ pokračuje! Těšte se na čtyři koncerty s novým setlistem ACCEPT!

Od doby, kdy rockový veterán Udo Dirkschneider opustil skupinu ACCEPT, hrává vždy na svých koncertech s U.D.O. jejich největší hity. Před časem se však rozhodl, že s tím nadobro zkoncuje a kapitolu ACCEPT úplně uzavře.

Pro fanoušky tak připravil rozlučkové turné, kde hrál pouze hity své mateřské skupiny, a které mělo neuveřitelný úspěch po celém světě. Jeden vyprodaný koncert za druhým, fantastická atmosféra, vystoupení plné energie a emocí, hymny ACCEPT vycházely z úst fanoušků a otřásaly celými halami - tak vypadali jeho rozlučkové koncerty.

Speciální turné „BACK TO THE ROOTS“ k nám již sice zavítalo, ale díky fanouškům, kteří Uda zahltili dotazy a prosbami, se nakonec rozhodl pro pokračování. Tentokrát si pro své příznivce připravil úplně odlišný setlist s hity ACCEPT, které ještě nezpíval a hodlá do turné vložit naprosto vše!