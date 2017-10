Skvělý večer v příjemném prostředí klášterní kaple ve společnosti skvělého umělce Ondřeje Holého alias Dné. Ondřej Holý je známá postava pražské klubové scény. V tomto roce získal již tři ocenění a podle českých hudebních kritiků je autorem nejlepšího alba minulého roku.

Album These Semi Feelings, They Are Everywhere je jeho debitem. Na desce se objevují bicí, rap nebo akustická kytara. Základem je klavír a tleskání rukou. Netradiční tóny doplňují nasamplované zvuky recyklování skla, pohybů krabic nebo deště.