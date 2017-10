Minipárty - Karel Šíp a Alois Náhlovský

Minipárty je zcela nová zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Oba pořady pojí to nejdůležitější – osoba moderátora, komentátora a baviče Karla Šípa. Do Valašských Klobouků na prkna Kulturního domu Klobučan dorazí se svým hostem Josefem Aloisem Náhlovským už 18. října 2017 od 19 hodin.

Ve volném dialogu proberou umělecké začátky této ikony českého humoru, jeho zážitky ze studentských let a spoustu dalšího. Moderátor slibuje, že rozhodně nebudou chybět otázky na témata vskutku specifická, co se nejen osoby Aloise Náhlovského týče. Těmi jsou sportovní aktivity i cesty do zahraničí, opředené veselými historkami. Improvizovaná show volně navazuje na styl televizního pořadu Všechnopárty.

„Televizní pořad se jmenuje Všechnopárty a tohle je takové jeho „mini vydání“. Proto Minipárty. Místo tří hostů budu zpovídat jen jednoho – a to Josefa Náhlovského. Jedná se o volné pokračování pořadu Všechnopartička. Navíc se u Vás ve Vodňanech bude jednat o premiéru“, říká k představení Karel Šíp. Minipárty využívá možnosti moderátora a jeho hosta být svým divákům na dosah mimo televizní kamery. V rámci pořadu dostanou prostor také dotazy diváků.