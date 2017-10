Dát životu smysl

Přednáška u příležitosti Světového dne filozofie • Prezentace knihy Veslovat proti proudu Každý člověk potřebuje dát svému životu obsah a cíl.

Protože nejsme stejní, můžeme smysl svého života vidět v rovině fyzické, psychické nebo duchovní. Co můžeme udělat pro to, abychom své dny a roky naplnili? Jaký život nás učiní spokojenými nejenom dnes, ale i po letech, až budeme hodnotit, co a jak jsme prožili a čeho jsme dosáhli? Pojďme se společně s velkými filozofy Východu i Západu zamyslet nad tím, jak můžeme naložit se svým osudem, abychom byli skutečně sami sebou.