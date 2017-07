Svatoanenská slavnost baronky Hauptové na zlínském zámku

Svatoanenská slavnost baronky Hauptové se na zlínském zámku uskuteční v sobotu 22. 7. 2017 od 17.00 do 23.00 hodin. Vystoupí na ní cimbálová muzika Cyril, známý historik Zdeněk Pokluda, romskou hudbu hrající kapela Gadže a další.

Od 17.00 do 20.00 budou navíc mimořádně otevřeny prostory Galerie Václava Chada, kde je v současnosti instalována výstava Theodora Pištěka, a rovněž stálá expozice Orbis Pictus Play Zlín. Zlínský zámek o.p.s., společnost vzniklá za účelem a s předsevzetím oživit dění na zlínském zámku, obnovuje tradici svatoanenské slavnosti. Tu na zlínském zámku na konci 19. století pravidelně pořádal baron Leopold Haupt na počest své choti.

Obnova slavnosti po více než sto letech nabízí hudební program, vyprávění o zlínském zámku, možnost mimořádné prohlídky Galerie Václava Chada a expozice Orbis Pictus Play a rovněž večerní projekci legendárního filmu pro pamětníky Modrá hvězda.

Rodina Hauptových byla posledním šlechtickým rodem, který zámek vlastnil. Baron Haupt, jeho choť a především syn Štěpán navíc do dějin i podoby nejstarší zlínské budovy výrazně zasáhli. Bude poučné i zábavné si jejich dobu připomenout, a to v dnech kolem svaté Anny, dříve i na Zlínsku velmi uctívané světice. Při nepřízni počasí se hudební program přestěhuje do tzv. Divadelního sálku vedle kavárny. Pořadatelé nemají možnost zajistit rezervace platné současně pro konání akce venku či uvnitř, proto se rezervace ani předprodej vstupenek neuskutečňují.