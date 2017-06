Gulášfest 2017 ve Valašském Meziříčí

Přijďte ochutnat přes 30 druhů gulášů a užít si spoustu zábavy. Festival nabídne během tří dní na více než 20 koncertů, lunapark či tradiční klání o největšího jedlíka a nejlepší valašskomeziříčský guláš. Vystoupí například Inekafe, Michal Hrůza nebo Arakain. Gulášfest to je zábava pro celou rodinu!

A co to vlastně Gulášfest byl a zase bude? Třídenní maratón skvělé hudby, tance, dobrého jídla, pití, hlavně pohody a letní radosti. To vše na širokém prostranství, které areál nabízí. Na své si přijdou všichni, kteří tuto akci navštíví.

Vystřídají se různé hudební styly – od cimbálovek pro ty dříve narozené, přes písničky pro děti, až po něco tvrdšího pro mladé i starší, kteří touží slyšet kvalitní kapely pod širým nebem. Kromě hudby nabízí skvělý program plný her, soutěží a legrácek pro malé i velké. K tomu všemu bude připraveno přes třicet druhů báječného guláše.

Chceme v co největší možné zastřešení areálu velkokapacitními stany pro případ nepříznivého počasí, přidáme-li ještě dobrého moderátora, kvalitní ozvučení, osvětlení, snad to nádherné počasí a davy spokojených lidí, dostaneme letošní šestnáctý ročník.

Sejdeme se v areálu fotbalového stadionu Valašské Meziříčí.