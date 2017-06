XI. Mezinárodní folklorní festival Na rynku v Bystřici

Valašský soubor písní a tanců Rusava ve spolupráci s městem Bystřice pod Hostýnem srdečně zve na 11. mezinárodní folklorní festival Na rynku v Bystřici.

V pátek 30. června 2017 se od 19.00 hodin na zámeckém nádvoří uskuteční přivítání zahraničních souborů z Německa, Řecka a Itálie. Od 19.45 hodin se můžete těšit na program "Měla žena muža". Od 21.30 hodin k tanci i poslechu zahraje Cimbálová muzika Ohnica.

Hlavní festivalový den se uskuteční v sobotu 1. července 2017 od 9.00 hodin v zámeckém parku. Od 9.30 do 11.30 hodin se uskuteční pořad dětských folklorních souborů "Dyž zme tady, tož zme tu!". 14.30 – 15.00 hodin Krojovaný průvod městem. Od 15.00 do 18.00 hodin se uskuteční hlavní pořad festivalu "Na rynku v Bystřici". Od 18.30 do 1.00 hodiny se na nádvoří zámku uskuteční zábavný večerní program s výukou tanců "Tancuj s námi".

V neděli 2. července se na nádvoří zámku od 18.00 hodin uskuteční slavnostní ukončení "Brzy nashledanou".