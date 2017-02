Imprese Miroslava Šimordy na zlínském zámku

Výstava obrazů malíře Miroslava Šimordy je dalším dílem přehlídky absolventů věhlasné baťovské Školy umění. Expozici pod názvem Imprese otevře Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně ve čtvrtek 2. března.

Vernisáž za účasti autora začíná v 17 hodin. Výstava potrvá až do 12. května.

Miroslav Šimorda je dalším z výtvarných umělců, jehož tvůrčí počátky jsou spojeny se zlínskou Školou umění. Studoval zde v letech 1939-43, vliv na jeho umělecké směrování měli jeho pedagogové, jako např. malíř Richard Wiesner, architekt F. L. Gahura nebo sochař Vincenc Makovský. Po válce odchází studovat do Prahy, od 50. let žije a tvoří v Brně. Spolupracuje s BVV, navrhuje propagační grafiku i ceněné veletržní expozice v tuzemsku i v zahraničí.

Výstava „Imprese“ ukazuje volnou tvorbu Miroslava Šimordy.„Jejím cílem je představit návštěvníkům dvě dominantní tendence v Šimordově tvorbě. První část je věnována výběru tvorby s námětem krajiny, které se věnuje již od padesátých let dvacátého století. Jen několik málo krajinomaleb se zachovalo z počátku jeho tvorby.

Druhá část naopak představí několik poloh jeho rozsáhlého malířského díla zaměřeného na městská zákoutí a domy, kterým se věnoval celý svůj život. Pokud stojíme před těmito díly a pozorujeme je v tichosti, vnímáme nejen domy a byty, ale i kontext lidského soužití, který probíhá uvnitř – za zdmi, v soukromí.

Expozice je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je zdarma, vždy od úterý do pátku od 14 do 17 hodin, od 3. března do 12. května 2017.