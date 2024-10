Slam poetry exhibice – návrat hvězd

Slam poetry se vrací zpět do Gullivera. Ale vrací se nejen slam, ale i vycházející hvězdy, tentokrát již jako osvědčené superSTAR. Před dvěma roky jsme Maldu v Gulliverovi představovali jako nadějného postřelmovského slamera, který urval účast ve finále MČR a čeká ho zářná budoucnost. No nemýlili jsme se, Malda je nejčerstvějším českým mistrem ve Slam poetry a v letošním roce nás bude reprezentovat na Mistrovství evropy. Po dvou letech se vrací na místo činu, aby nám ukázal, kam se jeho tvorba od té doby posunula a čím učaroval publika na finále. Soupisku doplní již tradičně moderující Kvido Lotrek a další navracející se hvězdy.

Line up postupně doplňujeme. Slam? Slam!!! Tak jako rituální totem vprostřed prérie, stojí mikrofon zaklesnut ve stojanu uprostřed pódia. Napětí by se dalo krájet, šňůra si ani nedovolí sebemíň se pohnout. Jeden po druhém přistupují mistři slova připraveni do posledního rýmu bojovat o vítězství v nervy drásajícím klání. Publikum se nechává uhranout, rozesmát, rozplakat, dojmout - stejně tak může při sebemenším náznaku chyby a tuctovosti soutěžícího nemilosrdné vypískat. Vítěz může být jen jeden. A rozhodne o něm porota složená z Vás, diváků! Vystoupí: KVIDO LOTREK MALDA ŘEMŘICH PAN TADEÁŠ Vstupné: 150 Kč (na místě a v hotovosti)