Taneční jazz a swing s kapelou Swing Shower ze Zlínska vás pohltí radostí a energií. Nechte se vtáhnout do atmosféry období 20.–40. let 20. století a přijďte to roztančit na parketu.

Poslechnete si nestárnoucí české hity jako Nebe na zemi, Jen pro ten dnešní den, Slunečnice nebo anglické songy I wanna be loved by you, What a wonderful world či Sweet Sue. Vstupenky na webu či pokladně Městského divadla Zlín.

Zdroj fotky (Tančírna se Swing Shower): Městské divadlo Zlín