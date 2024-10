Stejně jako v září, i každý pátek v říjnu k nám můžete zavítat za zvýhodněné jednotné vstupné ve výši 100 Kč. Vstupné ve výši 100 Kč tak bude během zářijových a říjnových pátků platit pro dospělé, děti i seniory.

Zoo Zlín je otevřena každý den v roce od 8.30 hod. K největším magnetům patří Zátoka rejnoků s možností pohladit si a nakrmit mořské rejnoky, voliéra supů Gora Ark, největší evropská expozice pro jaguáry Jaguar Trek nebo setkání se slony africkými v rozlehlém výběhu v Karibuni. Můžete také zavítat do zámku Lešná (od úterý do pátku prohlídky v 11.00 a 13.00, během víkendů od 10.00 do 15.00), návštěva 11 přepychových místností zabere 45 minut. Občerstvení zajistí 4 velké restaurace, k dispozici je také Chocolatérie. Návštěvu areálu zpestří i možnost svezení vláčkem.

Zdroj fotky (Každý pátek za stovku): Zoo Zlín