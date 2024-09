Prodloužený víkend plný relaxace, zábavy a pohybu v srdci krásné přírody Beskyd – to je Wellness víkend pro všechny aneb Valašský víceboj, který od 18. do 20. října pořádá Wellness hotel Horal ve Velkých Karlovicích.

Každý den začnete bohatou a zdravou snídaní a po ní už se můžete vydat na některou z lekcí cvičení se zkušenými instruktory. Těšit se můžete na dance bodystyling, aquafitness, spinning, jógu, TRX a mnoho dalšího. Program je tak pestrý, že si z něj vybere každý – ať už máte rádi dynamický trénink nebo dáváte přednost klidnějším aktivitám. Po cvičení si můžete dopřát relaxaci ve wellness centru Horal s termálními bazény, saunovým světem a kardio fitness – do všech těchto prostor máte neomezený vstup. Můžete se nechat hýčkat zkušenými rukami odborníků při relaxační masáži nebo beauty rituálu dle vlastního výběru, které jsou v ceně pobytu. Po dni plném aktivit se můžete těšit na dobrou večeři s příjemnou atmosférou. A pokud by vám to bylo pořád málo, můžete se vrátit do vyhřátých bazénů a wellness centra, které je otevřeno až do pozdních večerních hodin.

Kdy: 18.–20. října 2024

Kde: Wellness hotel Horal, Velké Karlovice – Léskové 583, Velké Karlovice

Více informací: www.valachy.cz

Kontakt: horal@valachy.cz