Výstava Opět spolu v Galerii Václava Chada

Desáté výročí svého založení si letos připomíná Galerie Václava Chada ve Zlíně. Oslaví jej výstavou s názvem „Opět spolu – 10 let Galerie Václava Chada“, která představí díla více než osmdesáti autorů, kteří zde v průběhu uplynulé dekády vystavovali. Výstava potrvá až do 8. listopadu.

10 let, 75 výstav, více než 80 autorů. To je bilance Galerie Václava Chada na zámku ve Zlíně. Za dobu svého působení se stala pevnou součástí zlínské kulturní scény, a to zejména díky promyšleně připraveným výstavám, které prezentovaly široké spektrum uměleckých směrů a přístupů. U příležitosti svého jubilea připravila galerie výstavu s přehlídkou autorů, kteří zde za celé desetiletí svou tvorbou rezonovali. Nechybí mezi nimi jména jako Adolf Born, Jindřich Štreit, Adriena Šimotová nebo Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová.

Výstava je poděkováním všem umělcům, kteří v průběhu let sdíleli své neobyčejné vizionářství s Galerií Václava Chada. Výstava však není pouze retrospektivou oslavující minulé úspěchy. Vyjadřuje také naději do budoucnosti – že galerie bude i nadále místem, kde se setkávají kreativní duše a kde umění inspiruje k hlubšímu zamyšlení. Tato výjimečná platforma se neustále rozvíjí a jejím posláním je i nadále přinášet tvůrčí odvahu a nebojácnost, stejně jako to dělal Václav Chad, po němž galerie nese své jméno.

Výstava „Opět spolu – 10 let Galerie Václava Chada“ je přístupná v prvním poschodí zlínského zámku až do 8. listopadu 2024. Otevřena je od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin.

Vstupné na výstavu je ve výši 70 Kč. Pro děti od 6 do 15 let, studenty do 26 let, seniory od 60 let a držitele Senior pasu platí snížené vstupné 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Zvýhodněné rodinné vstupné (pro 2 dospělé a 2 děti do 15 let) činí 150 Kč. Držitelé Rodinného pasu (2 dospělí a 2 děti do 15 let) zaplatí 135 Kč. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma.

Výstava je realizována za podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.gvch.cz.