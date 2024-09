Výstava „Architektonické dědictví architekta Plesníka ve Zlínském kraji“ v Zikmundově vile

Vhled do tvorby jednoho z nejvýznamnějších architektů 20. století, Zdeňka Plesníka, nabídne výstava v Zikmundově vile. Přístupná bude až do konce listopadu. Výstava „Architektonické dědictví architekta Plesníka ve Zlínském kraji“ je také součástí festivalu Dny architektury, kdy se zde uskuteční komentovaná prohlídka.

Vily cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, Liškova vila, budova Fotografie, Dopravních podniků nebo Centroprojektu. Ty všechny mají stejného jmenovatele, architekta Zdeňka Plesníka. Výstavu, která oslaví 110. výročí od jeho narození, mohou zájemci navštívit právě v zahradě i interiéru jedné z těchto staveb – v Zikmundově vile. Vernisáž proběhne 1. září od 16 hodin a jejím hostem bude junior partner DSC Gallery Karolína Juřicová, která spolupracovala jako odborný garant také na Zlínském architektonickém manuálu.

Expozice je rozdělena do tří částí, z nichž každá osvětlí jiný aspekt Plesníkovy tvorby. První část se nachází v zahradě vily, kde informační panely prezentují jeho klíčové projekty ve Zlínském kraji. Druhá část, umístěná v knihovně a obývacím pokoji, se zaměřuje na Plesníkovu interiérovou tvorbu.

Třetí část v arkýři vily představí kresby studentů Univerzity třetího věku, které vznikly v rámci plenéru v Zikmundově vile. Studenti své zážitky přenesli do akrylových, akvarelových a olejových maleb, které doplňuje několik jemných kreseb. Všechna díla byla dokončena s pečlivostí a uměleckým citem v ateliéru.

Komentovaná prohlídka v rámci programu Dnů architektury se uskuteční v neděli 29. září v 15 hodin v zahradě vily, navíc s možností nahlédnout do legendární knihovny Miroslava Zikmunda.

Expozice ve vile bude otevřená v září a v říjnu, a to ve středu od 14 do 16 hodin, vstupné je 200 Kč. Otevírací doba expozice v zahradě je v září od středy do pátku, v říjnu a v listopadu pak ve středu a ve čtvrtek, vždy od 14 do 17 hodin. Zahrada je také otevřena v termínech víkendových komentovaných prohlídek mezi 10. a 16. hodinou. Vstup do zahrady je zdarma.

Zdroj fotky: Zikmundova vila