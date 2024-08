Techtle Mechtle – All inclusive Bibione

Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle přiváží své nové představení „All inclusive Bibione“ poprvé do Fryštáku! Tato výpravná show, kterou můžete vidět v neděli 26. ledna 2025 od 19:00 v KD Fryšták, slibuje nezapomenutelný večer plný smíchu, skvělých kostýmů a hereckých výkonů.

Všechna představení Techtle Mechtle jsou jednou velkou komedií, a to od začátku až do konce. Má to jen jeden háček – všechny role, a to včetně těch dámských, tu hrají pouze muži a ti jsou navíc k nerozeznání od skutečných žen. Pánové Lukáš, Martin, Nikolas a Saša společně s tanečníky Štěpánem, Jarkem, Sayem a Danem pro Vás tentokrát připravili další nadupanou show.

„All inclusive Bibione“ je nabité letní atmosférou a českým humorem, který vás vezme na cestu s typicky českou rodinou do proslulého italského letoviska Bibione.