Noc vědců ve Zlíně

Co to je polygram? Jak se vyrábí lego kostky? Jaké jsou vývojová stádia hmyzu? To vše a ještě víc se mohou dozvědět návštěvníci Noci vědců na UTB ve Zlíně 27. 9. 2024.

Tématem letošní Noci vědců je PROMĚNA. Pojďte se tedy s námi proměnit ve vědkyně a vědce. I letos si Univerzita Tomáše Bati připravila bohatý doprovodný program pro malé i velké kutily a badatele.

Návštěvníci se mohou v budově Fakulty Technologické těšit na ukázky ze všech zákoutí vědy, kterým se UTB věnuje – od polymerů, životního prostředí, robotů a virtuální reality až k uměleckým a humanitním disciplínám.

Kromě toho mohou zažít přednáškový Science Café maraton, sekci krátkých Pecha Kucha prezentací, projekci filmů z aktuálního ročníku festivalu Academia Film Olomouc, workshopy v laboratořích, změříme vaši tělesnou schránku pomocí přístroje InBody a můžete s námi třeba i uniknout na naší únikovce.

Zkrátka nepřijdou ani mladší účastníci, pro které si otrokovické Experimentarium a kreativní dílna ROBOTA připravili bohatý program. Malí kutilové si vyzkouší např. laserovou řezačku, speciální „opilecké“ brýle, budou si moct vyrobit sloní zubní pastu nebo dokonce usednou do fakírského křesla.

Celou Noc vědců završí v atriu rektorátu UTB koncert českého herce a folkrockového zpěváka legendy Jiřího Schmitzera.