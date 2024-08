V sobotu 24. srpna 2024 se na hasičském hřišti ve Lhotce u Zlína uskuteční dětský OCR závod SPARTÁNEK 2024, který kombinuje běh s překážkami ve stylu Spartan Race. Akce je určena pro děti ve věku od 4 do 14 let, přičemž tratě jsou přizpůsobeny jejich věku.

Děti ve věku 4–6 let čeká 800 metrů dlouhá trať s 14 překážkami, děti ve věku 7–9 let poběží 1,2 kilometru s 19 překážkami a pro starší děti od 10 do 14 let je připravena trať o délce 2,4 kilometru s 33 překážkami. Závod je zaměřen především na zábavu, a čas se proto neměří. Každý účastník v cíli obdrží odměnu, občerstvení a nově také krásnou medaili.