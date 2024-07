Jaroslav Rudiš & U-Bahn: Nebe pod Berlínem Tour 2024

Jaroslav Rudiš se po 22 letech vrací s legendární kapelou U-Bahn a vydává znovu svůj první román Nebe pod Berlínem! Ve středu 25. září 2024 si budete moct poslechnout Jaroslava Rudiše a U-Bahn na jejich Nebe pod Berlínem Tour 2024.

„Tahle kniha změnila můj život. Donutila mě dál psát a toulat se historií a současností. Nikdy by mě nenapadlo, že si ji čtenářky a čtenáři budou brát na cestu do německé metropole, ani že vznikne i skutečná skupina U-Bahn. Nebe pod Berlínem jsem psal oslněn berlínským podzemím a jeho příběhy. Nikde jinde není toto proměnlivé a prchavé město tak zajímavé jako tady. V tom hluku a pohybu vlaků a lidí je zároveň i něco stálého. Jen tady v podzemí je možné zkusit Berlín uchopit a pochopit. Alespoň mi to tak tenkrát přišlo,“ říká k novému vydání románu Nebe pod Berlínem Jaroslav Rudiš.

Za román Nebe pod Berlínem získal v roce 2002 literární Cenu Jiřího Ortena, nominaci za objev a prózu roku Magnesia Litera 2003 a za grafické zpracování (Jurajem Horváthem) titul Nejkrásnější kniha České republiky. Kniha vyšla v mnoha překladech a velký ohlas získala zejména v Německu, kde se dočkala několika vydání. Po 22 letech od prvního vydání vychází kniha v přepracované podobě a nové grafické úpravě s barevnými fotografiemi opět v nakladatelství Labyrint.

V roce 2010 Rudiš knihu načetl v nezkrácené podobě jako audioknihu. Ta nyní vychází nově v distribuci Suprahonu, stejně jako stejnojmenné EP s originální hudbou kultovní literárně-punkové skupiny U-Bahn. Nahrávka obsahuje tři původní skladby, které Jaroslav Rudiš složil a natočil společně s Petrem Kružíkem z kapely Priessnitz.

„Velkou roli v knize hraje také hudba. A tak jsme s Petrem záhy po vydání románu založili skupinu U-Bahn, o které v knize píšu. Objeli jsme celou republiku a půlku Německa. Často jsme předskakovali skupině Priessnitz, kde Petr, skvělý kytarista, hrál. A kde zpíval Jaromír Švejdík, se kterým jsme vytvořili společný komiks Alois Nebel. Všechno se tak propojilo. S Jaromírem dnes vystupujeme také v literárně-hudebním projektu Kafka Band. Ale mé hudební začátky, to je právě U-Bahn a skladby jako Ich bin Berlin nebo Gagarin Pop, vycházející přímo ze stránek Nebe pod Berlínem,“ dodává Rudiš.

Pro nové vydání EP Petr Kružík skladby zremastroval a atmosférické berlínské video k singlu Gagarin Pop vytvořil Jaromír Vondrák alias Clad.

Akci pořádá Živý Zlín.

Foto (Jaroslav Rudiš & U-Bahn): Lukáš Horký