Tomivo Gelato: Dobrodružná výprava ve Starém Městě

Tomivo Gelato oznamuje zahájení Dobrodružné výpravy, která se bude konat během letních prázdnin v blízkosti prodejny ve Starém Městě. Tato akce je určena především pro děti a jejich rodiny, ale absolvovat ji může každý, kdo má chuť vydat se za poznáním jedinečných míst ve Starém Městě.

Dobrodružná výprava s Tomivo Gelato je navržena jako stezka plná zábavy a objevování na jejímž konci čeká na účastníky odměna. Děti se mohou těšit na řadu aktivit, které je zavedou do zajímavých zákoutí, kde budou plnit různé úkoly.

Každý účastník obdrží mapku s vyznačenými stanovišti i unikátní hrací kartu, na které budete zaznamenávat jednotlivé úkoly a odpovídat na otázky. Po absolvování všech stanovišť, splnění úkolů a zodpovězení otázek čeká na všechny drobná odměna od Tomivo Gelato.

O Tomivo Gelato

Řemeslnou výrobu zmrzliny vlastní receptury založili před devíti lety Tomáš Mrkos a Ivo Nádeníček, aby v Česku nabídli poctivou zmrzlinu. Pro získání know-how se vypravili do Itálie, kde absolvovali zmrzlinářský kurz a dovezli si nejvyšší možnou atestaci na výrobu zmrzliny. Od té doby v Česku otevřeli několik podnikových prodejen a zmrzlinu dodávají i do dalších stánků, cukráren, online supermarketu, do restaurací i na soukromé akce.