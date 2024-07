Tiki-Taka Live v Kroměříži! Show, ve které moderátor Petr Svěcený vítá hosty z fotbalového prostředí i mimo něj, nedávno ohlásila expanzi do Podzámecké zahrady v Kroměříži, kde 2. srpna 2024 proběhne živá podoba televizního pořadu za přítomnosti více než 3000 diváků.

Fotbal je fenomén a fotbal táhne. Nic nového, nicméně takový boom jaký fotbal zažívá v České republice nyní, tady dlouho nebyl. Pražská „S“ vyprodávají jeden domácí zápas za druhým, ligové návštěvy trhají rekordy. Dalším fenoménem je fotbalová talk show Tiki-Taka.

Tradičními hosty netradiční talk show jsou brněnský patriot a bývalý ligový kanonýr Petr Švancara nebo vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer.

První jmenovaný k úspěchu události naplánované na srpen tohoto roku řekl: „Mě to úplně dojalo a toto jsem opravdu nečekal. Je vidět, že Tiki-Taka je populární. Sice tady někdy občas někoho naštveme, anebo nemáme úplně pravdu, ale evidentně ten pořad lidi zajímá. Už teď se těším do Kroměříže. Lidi se mají fakt na co těšit,” říká autor devětapadesáti branek v české nejvyšší soutěži Petr Švancara.

Mezi dalšími oznámenými hosty jsou například vítěz Evropské ligy Tomáš Ujfaluši, olympijský šampión Ladislav Vízek, zpěvák Mirai Navrátil, herec a showman Richard Genzer, herečka a režisérka Petra Nesvačilová, zpěvačka Lenny nebo zpěvák Marcell.

Od samého začátku bylo na kanálu O2 TV Sport odvysíláno 245 premiérových epizod a do křesla zpovídaných usedlo přes 400 hostů z různých společenských sfér. V České republice jde o unikátní spojení fotbalu a zábavy.

Zdroj fotky (Tiki Taka Live): Arcibiskupský zámek v Kroměříži