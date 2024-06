Ondřej Brýna MEZI-FÁZE: Filmová výstava na zámku ve Zlíně

Zlínská Galerie Václava Chada ve spolupráci se Zlín Film Festivalem připravila výstavu „MEZI-FÁZE“, která představí projekty mladého umělce Ondřeje Brýny. Talentovaný student FAMU kombinuje tradiční umělecké formy a nová média.

Výstavu „MEZI-FÁZE“ do Zlína přiváží dvacetiletý Ondřej Brýna, umělec se schopností překračovat tradiční hranice mezi různými uměleckými formami. Unikátní kolekce z oblastí loutkové animace, filmové tvorby a scénografie zahrnuje i autorovy nejznámější projekty, včetně animovaných videoklipů „Kouření je hnusný zvyk" pro Pokáče a „Roboti" pro plzeňskou kapelu Garyho Hausbót.

Výstava dává možnost nahlédnout do zákulisí tvůrčího procesu a vidět, jak Ondřejova vášeň pro příběh a postavy ožívá na scéně i plátně. Poskytuje hlubší vhled do jeho kreativní mysli a pracovního procesu, přičemž je inspirací pro všechny, kteří mají zájem o křižovatku tradičních uměleckých forem a nových médií. Každá fáze tvorby odhaluje nekonečné možnosti uměleckého vyjádření.

K vidění bude více než 30 scén z loutkových animovaných filmů, 60 loutek a nespočet zarámovaných skic, návrhů, fotografií a obrazů, multimediální instalace a videoprojekce i ukázky postupů tvorby animovaných loutkových filmů.

Výstava je přístupná v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku, a to od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. Výstava potrvá do 14. července.

Vstupné na výstavu je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma.

Výstava je realizována za podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.