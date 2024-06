Den otevřených dveří ve sklárnách Květná

V Květné, místní části obce Strání, na Uherskohradišťsku proběhne v sobotu 15. června tradiční den otevřených dveří znovuotevřené sklárny. Návštěvníci se mohou těšit na exkurzi spojenou s ukázkou ruční výroby skla a možností vyfouknout si skleněný produkt.

Návštěvníci dne otevřených dveří si budou moci na vlastní kůži zažít, jak vypadá výroba skla, projít si celou sklárnu a získat odpovědi na otázky přímo od zkušených sklářů. Během odpoledne si lidé mohou zakoupit výrobky značky KVĚTNÁ 1794.

Na své si přijdou nejenom dospělí, ale také děti, pro které bude připravený doprovodný program. Na místě bude například dětská dílna, malování na sklo, skákací hrad a stánky s občerstvením.

Sklárna bude otevřená pro veřejnost 15. června od 8:00. Hlavní program včetně exkurze do výroby proběhne do 14:00, poté bude až do 17:00 k dispozici prodejna zboží. Kromě toho se v tento den na náměstí obce Strání uskuteční oslava 130letého výročí místních dobrovolných hasičů s doprovodným programem, koncertem a taneční zábavou.

Zdroj fotky: FB Květná 1794