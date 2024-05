Folk blues beatový festival Valašský špalíček 2024 se uskuteční v prostorách zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, a to 19. až 22. června. Mezi hlavními taháky nechybí projekty jako P.P.U Egon Bondy Tour, The Bluesmen nebo The Best of Gala Blues Top.

Mezi hudebníky, kteří vystoupí na festivalu Valašský špalíček 2024, patří jména jako Iva Bittová, Vladimír Merta, Martin Kratochvíl, Emil Viklický a také Jaromír Nohavica, který si pro festival připravuje sólový program.

Valašský špalíček se ve své programové skladbě zaměřuje na různá hudební jubilea. Úctyhodným jubileem je rozhodně 60 let, které na scéně působí kapela Jazz Q Martina Kratochvíla, 50 let nejzásadnějšího alba českého undergroundu Plastic People of the Universe s názvem Egon Bondy´s Happy Hearts Club Banned, jež připomíná formace P.P.U složená z muzikantů Josefa Janíčka, Vladimíra Dědka, Tomáše Schilly, Ivana Bierhanzla a Jana Brabce i 65 let divadla Semafor, jež připomene Emil Viklický Trio. Významné jubileum, 25 let, slaví také polský čtvrtletník Twój Blues. Narozeniny oslaví speciálním koncertem.

Čtyři dny nabité kvalitní hudbou lákají na koncert britského bluesmena Dave Kellyho s kapelou, Jakuba Nohu, Story s Milanem Kňažkem, The Primitives Group, Riccarda Staraje & The Midnight Bluesband, Geralda Clarka se speciální dechovou sekcí a mnoho dalšího. Vstupenky a program hledejte na www.valasskyspalicek.cz.

