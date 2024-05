Kendama ve Zlatém jablku

Víte, co je to Kendama? Ne? Tak se s ní přijďte seznámit do Zlatého jablka ve Zlíně. Kendama je tradiční dřevěná japonská hračka. Možná ji znáte z Instagramu – skládá se z těla a kuličky, které jsou spojené pevnou šňůrkou. Tělo pak tvoří tři dřevěné pohárky. Hra s Kendamou vypadá od pohledu jednoduše. Jak to zvládnete vy?

Přijďte si vyzkoušet své dovednosti a pohybové schopnosti na workshopu s Kendamou do OZC Zlaté jablko v neděli 2. června mezi 9. a 19. hodinou. Naučíme vás, jak začít a uvidíte, že vás to chytí.

Workshop je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu.