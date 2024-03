Neznámí virtuosové: S cimbálem za oceán – Matěj Číp a cimbál jako klíč od světa

Na zámek přijede 19. března až z New Yorku cimbalista Matěj Číp, který se dostal se svým nástrojem až za oceán na Northern State University.

Talentovaný cimbalista velkých snů a odhodlání, který přesvědčil univerzitu v USA, aby speciálně pro něj otevřela nový studijní obor. Studuje, koncertuje na světových pódiích napříč kontinenty, přednáší, propaguje a prezentuje svůj nástroj. Výjimečný člověk, který nyní zavítá na zlínský zámek – Matěj Číp.

Příběh začíná v Hodslavicích, kde malý Matěj poprvé uslyšel zvuk cimbálu a okamžitě se zamiloval. Cesta ho vedla přes Ostravu, Jižní Dakotu, Jižní Koreu, Peking až do New Yorku na slavnou Berklee College of Music. Při tomto koncertu vám Matěj předvede, jak cimbál otevírá dveře napříč žánry, styly i kulturami. Posluchači se mohou těšit na sólová vystoupení, dua, povídání o dobrodružných studií ve světě, a také na vystoupení cimbálových předskokanů ze ZUŠ.

Jedinečnost tohoto koncertu tkví v kombinaci tradice a inovace. Matěj, spolu s hostem Gabrielou Krchňáčkovou předvede, jak se cimbál stává mostem mezi kulturami a otevírá neomezené možnosti v hudebním vyjádření. Tento koncert slibuje bohatý a nevšední hudební zážitek, od tradičních lidových melodií, přes klasický repertoár, až po moderní hudební sklony.

Připravte se na večer plný překvapení, kde se každý kousek hudby stává součástí většího příběhu - příběhu cimbálu, který překračuje hranice a spojuje světy. „S cimbálem za oceán“ není jen koncertem, je to oslava hudby, kreativity a nekonečných možností, které nám hudba nabízí. Zazní i yangqin - čínská verze cimbálu.

Zahraje Matěj Číp a jeho host Gabriela Krchňáčková - cimbál

Vstupenky právě v prodeji zde (200 Kč dospělý, 180 Kč děti a senioři) a v showroomu Živého Zlína na nádvoří zámku Zlín (Po-Pá 9-16 h.).