Návrat ke Kořenům a Sami k Sobě (festival)

ČASOVÝ HARMONOGRAM Vstupenky : https://citydiar.cz/custom_form/view/643b311b-f79a-4153-9e81-da291fa83090 SOBOTA : 23.3. 2024 10:00 – 11:00 Léčivá Meditace s ROMANEM ODEVZDANÝM (!!doneste si karimatky nebo pohodlný polštář na sezení!!!) Meditace se zabývá tématy a řeší otázky jako např.: • Uvědomění si sebe sama a svého bytí • Poznání síly mysli a myšlenek • Uvědomění si našich myšlenek, pocitů a učení se vědomě s nimi pracovat • V roli pozorovatele – lepší pochopení kontextu a souvislostí kolem nás • Poznávání sami sebe a jak využít celý svůj potenciál • Přijetí sama sebe, otevírání se Životu a jejímu hlubšímu smyslu přinášející radost, lásku • Jak Zvýšit soustředěnost a produktivitu • Jak Minimalizovat stres • Jak Zlepšit vztahy • Jak dobít energii • Jak správně definovat hodnoty a záměry • Zvýšení schopnosti regenerace našeho organismu • Celkové psychické uvolnění, Relax mysli - PAUZA NA OBĚD A NA OBHLÍDKU MĚSTA, STÁNKŮ – JOSEFOVSKÝ JARMARK 12:30 – 15:45 PROGRAM : ČESKO NASLOUCHÁ s KAROLÍNOU KOFROŇOVOU - Jak správně naslouchat a komunikovat tak, abychom měli zdravé vztahy v rodině, pochopení sebe i druhých Tato přednáška, lekce a cvičení se zaměřují na tyto témata: • Naslouchání skrze srdce, naslouchání sami Sobě, aneb učení se od dětí? • Poznání svého nitra, objevení hloubky a intenzity správné komunikace a naslouchání • Jak zlepšit mezilidské vztahy – ať už v rodině či v zaměstnání • Jak se stát lepším lídrem, managerem, podnikatelem, zaměstnancem a člověkem • Naučení se odpouštět, nalézat odpovědi, probudit empatii a rozvinout emoční inteligenci, jak dobít energii • Porozumění světu kolem nás a uvolnění komunikačních bloků • Proces Uvědomění, Sebepoznání, Seberozvoje ke zkvalitnění svého života 16:30 -17:30 Přednáška o Slovanských zvycích, tradicích, symbolech, božstvech s MIROSLAVEM ŽIARISLAVEM ŠVICKÝM + živá ukázka lidových zvyků a tradic 19:00 – 20:00 Žiarislav a BYTOSTI - Koncert Lidový folklór viz: https://www.facebook.com/profile.php?id=100067321226579 NEDĚLE 24.3. 2024 11:00 -12:00 Přednáška o Slovanech, Kdo je Slovan? Dějiny Slovanů, Slované na našem území a v Evropě, Porozumění odkazu našich předků, Rozvzpomenutí se odkud pocházíme, pochopení historických kořenů se ZDEŇKEM ŘÍHOU Viz www.slovanskakosile.cz www.slovanskakultura.cz 13:00 -16:00 dle dědka Kořenáře – BŘETISLAV NOVÝ (napište si své oblíbené téma, dotazy na p. Břetislava u vchodu) Témata a problémy, které přednáška řeší: • Existenční souvislosti v organizmu • Souvislosti příčin a důsledků, jejich náprava a prevence • Tělesný pohyb - na co všechno má v těle vliv a co s tím • Akutní potíže a bylinky k jejich řešení • Nadhled, empatie, meditace, stres • Detoxikace organizmu • Stárnutí a degenerativní stařecké změny • Životní styl, vděk, těšení se • Důležitost správné stravy, překyselení 17:00 -18:00 Přednáška o Slovanském a kulturním dědictví, naleziště a pozůstatky na našem území, Mýty, kultovní idoly, předměty, + ukázky dochovaných předmětů s Archeoložkou JANOU KRAMÁŘOVOU  POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROGRAMU  ·V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ AKCE pořadatelem – vrátí se finanční prostředky v plné výši zákazníkovi  Drobné občerstvení zdarma (čaj, tyčinky, jednohubky). Na místě možnost k dokoupení 2 druhy polévek + chléb, dezert, káva.  1 Dítě do max. 5 let zdarma  Možnost dokoupit vstupenku pouze pro koncert pro 1 dítě do 15 let za poplatek 100,- Kč na místě