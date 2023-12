Zveme vás na návštěvu vánoční Zoo Zlín!

Areál zahrady a hlavní vstup zdobí světelná výzdoba, vánoční strom na nádvoří zámku Lešná a menší stromek u hlavního vstupu do zoo. Zavítat k nám můžete každý den včetně Štědrého dne, Silvestra a Nového roku. Na Štědrý den bude otevřeno do 14.00 hod., od 25. prosince do 1. ledna 2024 prodloužíme otevírací dobu. Pokladny a turnikety budou otevřeny do 16.30, horní část areálu a pavilony Zátoka rejnoků a tropická hala do 17.00 hod.

Provoz světelné výzdoby od 11. do 23.12:

stromek na nádvoří, hlavní vstup: 10.00-16.00

altánek nádvoří, světelná zvířata: 14.00-16.00

vánoční motivy veřejné osvětlení: 14.00-16.00.

Provoz světelné výzdoby od 24.12. do 1.1.2024:

výzdoba rozsvícena po celou provozní dobu zoo.

Pro vstup do zoo nyní platí zvýhodněné vstupné, které pro dospělé činí 120 Kč, pro děti do 13 let 80 Kč, senioři zaplatí 100 Kč.