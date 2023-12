Výstava LOOP - mladí čeští skláři v Galerii Václava Chada

Deset českých designérů – absolventů ateliéru Sklo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, představí svou tvorbu na společné výstavě LOOP ve výstavních sálech Hedvika Galerie Václava Chada.

Ateliér Sklo na zlínské Univerzitě Tomáše Bati slaví 15 let své existence. K připomenutí tohoto výročí připravil výstavu LOOP, na které se představí jeho absolventky a absolventi Adéla Lakomá, Anna Minxová, David Valner, Eva Nováková, Gabriela Lhotáková, Kristína Manáková, Martin Švanda, Miroslava Ptáčková, Nikola Oravkin a Zdenka Fusková.

LOOP, název výstavy, je odkazem na cyklení, opakování se a nového začínání, které je zároveň principem vzdělávání na vysoké škole. Ambicí výstavy je prezentace práce vybraných absolventů ateliéru. Ti navazují na své studium a v průběhu let se stali osobitými autory ve světě současného umění a designu. Pestrost a různorodost přístupů, která je přirozeností ateliéru, se v jejich práci rozvinula do nečekaných vizuálních zážitků.

Expozice „LOOP“ je přístupná ve výstavních sálech Hedvika v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku od 15. prosince 2023 do 16. února 2024, a to od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. Vstupné na výstavu je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma.

Výstavy jsou realizovány za podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.