Výstava „Z ticha ke světlu“ Františka Stöhra a Františka Navrátila

Výstavou „Z ticha ke světlu“ pokračuje v Galerii Václava Chada na zlínském zámku prezentace absolventů Baťovy Školy umění Zlín. Sochaři František Stöhr a František Navrátil byli navíc i dlouholetí přátelé. Kromě sochařského díla obou autorů výstava ukáže i jejich kresby. Výstava bude k vidění až do 16. února.

„Dvojí osud, dvojí sochařské dílo, jedno přátelství“, tak zní podtitul nové výstavy, na které budou moct návštěvníci Galerie Václava Chada pozorovat vzájemnou interakci tvorby dvou sochařských přátel – Františka Stöhra a Františka Navrátila. Zastoupeno zde bude nejen sochařské dílo v podobě plastik a reliéfů od obou autorů, ale také kresby. A to ne ve smyslu přípravných kreseb, ale zcela autonomní tvorba.

Základem výběru děl pro výstavu se stalo především jejich společné téma – portrétní tvorba, ženská figura, rodina a mateřství. Z archivů rodin jsou zapůjčeny fotografie dokumentující studentskou tvorbu na Škole umění Zlín i pozdější sochařskou tvorbu.

Výstava „Z ticha ke světlu“ je zároveň úplně první příležitostí zhlédnout ucelený výběr děl Františka Stöhra, doposud se účastnil pouze několika kolektivních výstav. Ta zlínská je tak jeho první samostatnou a nabídne unikátní retrospektivu jeho sochařské, kreslířské i malířské tvorby. Dílo Františka Navrátila pak bude reprezentovat zejména interiérová plastika v podobě reliéfů, figurální plastiky a portrétů.

Expozice „Z ticha ke světlu“ je přístupná v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku od 8. prosince 2023 do 16. února 2024, a to od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. Vstupné na výstavu je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma.

Výstavy jsou realizovány za podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz