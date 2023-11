Nigel Price Trio (UK)

Nejdynamičtější a nejnadanější kytarista na současné britské jazzové scéně zahraje už 22. února 2024 na zámku Zlín!

Během své vice než čtvrtstoleté kariéry se jazzový kytarista Nigel Price propracoval mezi nejuznávanější jazzmany Velké Británie. Jeho hra je proslulá jak nervním bebopovým tepem, tak hlubokou bluesovou citlivostí. Mezi vrcholy jeho kariéry patří koncert s Gladys Knight v Royal Albert Hall či nahrávání alba Van Morrisona „Keep Me Singing“. Na počátku své profesionální kariéry se věnoval reggae a funku, aby posléze obrátil svou pozornost k jazzu. Kytaristé, kteří ho ovlivnili, jsou veličiny jako Wes Montgomery, Joe Pass, John McLaughlin a jeho Mahavishnu Orchestra.

Nigel hrál na více než 80 albech včetně svých sedmi jako lídr, strávil dvanáctlet na turné s acid jazzovou partou The Filthy Six, byl tři roky členem kapely Jamese Taylora (s ním nahrál 5 alb) a hrál též s legendárním Davidem Axelrodem. Také učil v Mezinárodní kytarové nadaci (The International Guitar Foundation) na King's Place v Londýně. Neúnavně léta pracoval na organizaci svých vlastních turné a získal mnohé ceny: např. Parliamentary Jazz Award (nejlepší jazzová kapela roku 2018) a v letech 2014 a 2015 byl nominován jako kytarista na British Jazz Award, aby výroční cenu pro nejlepšího jazzového kytaristu roku 2019 nakonec získal…

Nigel je pravidelným hostem v v legendárním (a nejslavnějším) londýnském jazzovém klubu Ronnie Scott v Soho, kde se zúčastnil již více než 700 vystoupení. Jeho album, jež natočil se svým hammondkovým triem pod názvem „Heads & Tales Volume 2“, získalo mnoho pozitivních recenzních uznání (viz rubrika tiskové ohlasy).

Nigel Price (UK) – kytara, Jakub Zomer – klávesy, Tomas Hobzek – bicí

Vstupenky za 250/200 Kč právě v prodeji zde. Osobně je zakoupíte v showroomu Živého Zlína na zámku Zlín.