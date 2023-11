Adventní koncert: Musica Angelica

Přijďte si s námi užít krásnou adventní atmosféru na zámek Zlín! Nalaďte se na vánoční čas a odpočiňte si při skladbách u harfy a zpěvu. Během hodinového koncertu zazní především vánoční skladby a těšit se můžete také na malé pohoštění a vánoční výzdobu pro navození příjemné atmosféry. Představí se vám Musica Angelica, ve které účinkují Lucie Fajkusová a Magdaléna Malaníková.

Lucie Fajkusová vystudovala konzervatoř v Brně, následně pokračovala ve studiu u prof. Váchalové v Praze. Během studijního pobytu v Praze spolupracovala s mnoha hudebními tělesy, např. Hudební divadlo Karlín, Státní opera Praha, FISYO, Komorní filharmonie Pardubice apod. Po absolutoriu byla přijata na Solihull College ve Velké Británii, kde se věnovala studiu anglického jazyka. Po svém návratu do ČR působila jako lektorka angličtiny na UTB ve Zlíně a současně byla stálou členkou Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, kde strávila téměř 20 let. Od roku 2013 se věnuje výuce dětí hry na harfu a klavír a realizuje svá vlastní sólová vystoupení.

Magdaléna Malaníková se momentálně naplno věnuje vysněnému projektu Musica Angelica, ale také Avion Big Bandu a Velkému dechovému orchestru města Zlína s kterými vystupuje nejenom v ČR, ale i v zahraničí. Dále ji můžete také vídat při komorních recitálech s pianistkou, nebo akordeonistou. Spolupracuje také řadu let s Petrem Kochtou Kochaníčkem. Autorská tvorba jim přinesla v předešlém roce vítězství Chřibsko - karpatského kola a postup na finále Porty do Řevnic. Za zmínku stojí také to, že si vletošním roce 2023, odnesli s kapelou JaMaKoPa na VII. ročníku festivalu tvořivosti Cenu poroty v Lázních Slatinice. Velmi ji baví také kromě skládání hudby a textů, terapeutická práce se zvukem, kterou využívá zejména s Musicou Angelica při edukačních programech pro MŠ, ZŠ apod.

Vstupenky jsou v prodeji online zde a osobně v showroomu Živého Zlína na zámku Zlín.