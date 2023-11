Památník T. Bati v barvách trikolóry na 17. listopad

Počtvrté v historii se budova zlínského klenotu na Den boje za svobodu a demokracii rozzáří do národních barev, a to symbolicky přesně v 17:11. V okamžiku rozsvícení se současně rozezní ikonická píseň Modlitba pro Martu, která je symbolem sametové revoluce. Baťův Památník se tímto gestem připojuje k celorepublikové iniciativě organizované Festivalem svobody.

Architektonický skvost Zlína tyčící se jako koruna Gahurova prospektu bude nasvícen do svátečního hávu až do 22:00. V případě nepříznivého počasí se může délka svícení zkrátit. Nejen fotografům se tak naskytne výjimečná příležitost zachytit tuto kulturní památku v netypické podobě. Nenechejte si ujít velkolepou podívanou připravenou ve spolupráci se zlínským výtvarníkem Jsf Abb!

Na státní svátek 17. listopadu můžete využít i komentovaných prohlídek Památníku, které začínají vždy v celou hodinu, a to v čase od 10:00 do 15:00 (včetně). Vstupenky je potřeba si před prohlídkou přijít zakoupit do Infopointu Památníku (ve vedlejší budově gymnázia, nám. T. G. Masaryka 2734, Zlín), nebo zakoupit online: Komentovaná prohlídka

Je založena FB událost: Památník Tomáše Bati v barvách trikolóry

Více na www.pamatnikbata.eu.