Svatomartinské hody Zlín 2023

Milovníci kvalitní gastronomie a lahodného vína si musí do kalendářů poznačit sobotu 11. listopadu. Na zlínském náměstí Míru se od 10 do 22 hodin bude slavit svátek svatého Martina, a to tradičními Svatomartinskými hody. Program bude slavnostně zahájen v 11 hodin. „Na náměstí dorazí průvod Martínků, bude požehnáno letošnímu svatomartinskému vínu, symbolicky společně otevřeme první láhev a připijeme si na další vydařený ročník,“ uvedl Jiří Korec, primátor města Zlína. Gastrozónu zaplní vyhlášené restaurace a ty nejlepší současné food trucky. V jejich nabídce pochopitelně dominují svatomartinská menu s husami na mnoho způsobů, ochutnat ale bude možné také hamburgery, šnečí speciality, pštrosí maso, sušené červíky, sušené maso, sýry, bezlepkové potraviny i sladká jídla jako palačinky, churros, donuty, frgále a mnoho dalšího.

Svatomartinská a mladá vína k degustaci nabídne více než deset významných moravských vinařství. Kromě toho bude na čepu i speciální svatomartinské pivo. Samozřejmostí jsou nealkoholické nápoje nebo výběrová káva. O zábavu se postará bohatý doprovodný program, kterým provede herec, moderátor a milovník dobrého jídla Lukáš Hejlík. Na pódiu postupně zahrají kapela Crowses ze ZUŠ Zlín, cimbálová muzika Horobijci a skupina The Muzzles. Kuchařskou show s ochutnávkou se představí Július Löffler z restaurace La Villa.

Zejména dětem je pak určeno vystoupení klaunů z Balónkova, další program mohou navštívit v průběhu dne. Těšit se mohou na skákací hrady, malování na obličej nebo workshopy spojené se svatomartinskými tradicemi. Doprovodný program bude letos připraven i u zlínského zámku, odkud odstartuje tradiční průvod Martínků. Pro děti budou připraveny svatomartinské dílničky a vystoupení malých Martínků.

Program naleznete na www.kulturazlin.cz. Svatomartinské hody budou probíhat od 10 do 22 hodin, vstupné je zdarma. Pouze k degustaci vína je potřeba zakoupit si u vinařů speciální degustační sklenici za 50 Kč.