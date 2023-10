Lanterna zve v listopadu na Noc bílých lanýžů i Emoční mistrovství

Spa hotel Lanterna ve Velkých Karlovicích připravil v listopadu dvě unikátní akce: 16. 11. se můžete těšit na vyhlášenou Noc bílých lanýžů a 31. 11. – 1. 12. na Emoční mistrovství s Jitkou Ševčíkovou a Janem Vojáčkem.

Vzácné bílé lanýže a k tomu sklenička skvělého italského vína. Kvůli takovému gurmánskému zážitku nemusíte cestovat až do vyhlášeného Piemontu, pod jehož půdou se skrývají lanýže – to nejvzácnější, co můžete ochutnat. Právě sem se totiž za vás každoročně vydávají kuchaři zážitkové restaurace Vyhlídka Spa hotelu Lanterna, aby vám na vyhlášené Noci bílých lanýžů 16. 11. naservírovali jednu z nejdražších surovin světa snoubenou s vynikajícími italskými víny.

Jak pochopit propojení mezi fyzickým tělem a psychikou a hlavně, jak této schopnosti využít k vedení týmů a dosahování skvělých výsledků? Kdy je čas na změnu a proč léčí? Jaké jsou symptomy nemocí z hlediska emocí? Jak změnit své návyky a postoje? To vše se dozvíte ve Spa hotelu Lanterna pod vedením špičkových lektorů a koučů, Jitky Ševčíkové a Jana Vojáčka, 31. 11. – 1. 12. na workshopu Emoční mistrovství.

Spa hotel Lanterna je schovaný na Valašsku v krásné přírodě plné hlubokých lesů, roubených chaloupek a luk s ovečkami. Díky moderní krajové gastronomii láká gurmány do své zážitkové restaurace Vyhlídka. V L-Spa najdete bazén, saunový svět, saunové rituály a exotické masáže, zdarma máte i vstup do relaxačního centra Wellness Horal s termálními bazény a saunovým světem. K dispozici je vám půjčovna elektrokol, golfové hřiště či ranní lekce jógy. Ubytovat se můžete v pokojích s vanou s panoramatickými výhledy do údolí nebo s vířivkou a krbem, u nichž skvěle chutná láhev dobrého vína. Nebo také snídaně, když budete chtít. Při pobytu Romantické hýčkání máte snídani na pokoj dokonce v ceně.