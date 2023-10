Workshop Technika fotogramu

Co je to fotogram a jak jej vytvořit – to se dozvědí účastníci workshopu Technika fotogramu, který pořádá Galerie Václava Chada ve Zlíně. Je součástí výstavy „Latence“ mladé fotografky Lenky Trčkové, která celý workshop povede a navíc přidá i komentovanou prohlídku své výstavy. Celý program se uskuteční ve čtvrtek 12. října od 17 hodin.

Fotogram je historická fotografická technika, která vytváří obrazy bez využití fotoaparátu. Vzniká tak stínový obraz vytvořený v temném prostředí kompozicí různě průsvitných předmětů, kdy po osvícení, vyvolání a ustálení světlocitlivého materiálu vzniká negativní nebo pozitivní obraz. Tuto nevšední techniku si vyzkouší účastníci workshopu v Galerii Václava Chada. Každý si vytvoří dvě díla – fotografie formátu 30,5 × 40,6 cm. Kapacita workshopu je 10 osob, nutná je proto registrace předem na e-mailu galerie@zlinskyzamek.cz. Vstupné je ve výši 150 Kč.

Součástí programu je také komentovaná prohlídka výstavy fotografií Lenky Trčkové „Latence“, která zrcadlí její současnou tvorbu a nabízí možnost zkoumat jak stálá, dokončená díla, tak i ta proměňující se v čase. Výstava přestavuje fotografie, které vznikají experimentováním s historickými fotografickými technikami, navíc zahrnuje i videozáznam z procesu tvorby. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.