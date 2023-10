Snow film fest Zlín 2023

Nejlepší zimní cestovatelské filmy na jednom místě a v jeden večer! Zažijte Snow film fest 2023. Dvanáctý ročník filmového festivalu Snow Film Fest přinese pořádnou nadílku těch nejlepších světových a českých filmů se zimní outdoorovou tématikou. Letošní rok je ve znamení skialpů, freeridu, snowboardu, kitu, lodě i letadla.

SPEEDUP: HIMÁLAJSKÝ PŘÍBĚH Režie: Dario Tubaldo Délka: 55 min Co se dá stihnout za 10 hodin? Třeba vylézt sedmitisícovku a sjet ji na lyžích? Horolezec a extrémní skialpinista Benedikt „Beni“ Böhm láme rekordy v rychlostních výstupech na velehory světa, které pak sjíždí na skialpových lyžích. Své výstupy podniká stylem fast and light (rychle a nalehko) a výstup a návrat do základního tábora zvládá za 24 hodin a méně. V srpnu 2022 se Beni Böhm a jeho lezecký parťák a horský vůdce Prakash Sherpa vydávají vstříc vrcholu sedmitisícovky Himlung Himal v Nepálu. Čeká je nejen závod s časem, ale také nástrahy vysokých hor. Podaří se jim dosáhnout vrcholu v rekordním čase? Jako ambasador Světového fondu na ochranu přírody (WWF) chce Benedikt Böhm filmem upozornit také na dopady lidské činnosti a změny klimatu na křehkou přírodu nejvyšších velehor světa. Aby podpořili ochranu životního prostředí a ohrožených druhů v Nepálu, navštívili při své cestě také národní park Chitwan, kde se díky iniciativám WWF v posledních letech ztrojnásobila populace ohroženého tygra bengálského. Dnes opět žije v lesích země více než 350 kusů těchto majestátních šelem.

LAPLAND EXPLORER Režie: Nika Ballus Délka: 20 min Nika Ballus, současná držitelka Guinessova světového rekordu za nejdelší kitesurfingovou cestu bez podpory, utrpěla v roce 2019 nehodu, která jí změnila život… Více než rok strávila v nemocnici, kde se zotavovala po úplné rekonstrukci nohy a snila o své další cestě. Její sen se stává skutečností o tři roky později. V dubnu 2022 vyráží na první sólo traverz finského a norského Laponska: bez podpory, jen s lyžemi, kity a saněmi… A je to pekelná jízda!

WAVY: PLAVBA MÉHO ŽIVOTA Režie: Nikolai Schirmer Délka: 45 min Lyžařská odysea v kulisách mrazivých severních fjordů Norska. Dvojice freeriderů se na palubě lodi excentrického kapitána Crocse vydává k vysněnému pohoří. Své touhy upínají ke skalním věžím Kvænangstindan, které se zvedají z vln Norského moře a kde si Nikolai pamatuje, že před více než deseti lety viděl lyžařskou stopu… Film o přátelství, cestě do neznáma, ale hlavně plný neskutečně fantastických sjezdů!

LUŽBA: DUŠE SIBIŘE Režie: André Costa Délka: 20 min Hledání nadýchaného prašanu zavede čtveřici rakouských lyžařů do rozlehlých zasněžených plání Sibiře. Přijíždí do zapadlé osady Lužba uprostřed hor, kde se setkávají se čtyřicetiletým průkopníkem freeridu Antonem Lementěvem. Jeho vzpomínky na pionýrské výpravy na lyžích do místních hor nás zavedou do dob dávno minulých, kdy s přáteli hledali únik z nedalekého špinavého průmyslového města Novokuzněck. Společně s ním se skupina lyžařů vypraví za nejlepším prašanem svého života, ale také nahlédne do hlubin svérázné ruské duše.

SALAŠ: GRUZÍNSKÝ FREERIDE Režie: Ondřej Pekárek Délka: 20 min Zabořit prst do mapy Velkého Kavkazu, koupit stan a kamna, vyrobit expediční sáně a vyrazit vstříc neznámému. O tom je nový film s názvem Salaš od Freerideguides.cz, který vznikl při objevování nové lokality v Gruzii.

LALODGE Režie: Hugo Laugier Délka: 10 min Jaké zimní disciplíny zvládne freeskier Hugo Laugier? Vtipně pojatý skeč o tom, jak si freeskier Hugo oblékne svůj nejlepší dres a v doprovodu „trenéra“ a pětinásobného olympijského medailisty Martina Fourcada si vyzkouší biatlon, slalom a dokonce hokej! Užijte si deset minut zábavy a netradiční podívané v jednom z dílů seriálu LALODGE. Více info o filmech na www.snowfilmfest.cz