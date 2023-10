Výstava ¡Impresiones de América Latina!

Technika sítotisku se objevila v Číně již v prvním století našeho letopočtu. V důsledku technologického vývoje, který vedl ke vzniku rychlejších a výkonnějších ofsetových tisků, však v USA a Evropě došlo k jejímu úpadku. Jednou ze zemí, kde sítotisk nadále prosperoval, bylo právě Mexiko a okolní země. Na mapu grafického designu se Mexiko zapsalo v roce 1968 díky vizuálnímu stylu letních Olympijských her. Právě v tomto období v Evropě vznikala Bienále grafického designu, konkrétně ve Varšavě a Brně. Grafický design se na svůj vrchol dostal až v 90. letech současně se vznikem mexického Mezinárodního bienále plakátu.

Výstava představí více než 60 plakátů a limitovaných tisků profesionálů nejen z mexické klasické generace z dob 90. let, které do galerie přinesou kulturní, sociální, politický i obchodní přesah. Návštěvníci budou mít možnost poznat výběr nejvýznamnějších grafických designérů z Mexika, Kuby, Brazílie a dalších zemí. Výstavu kromě vystavených plakátů tvoří také sítotisková dílna, která návštěvnictvo uvede do autentické atmosféry latinskoamerické kultury lokálních tiskařů. Jako součást doprovodného programu proběhne lekce separování barev pro sítotisk a odborná přednáška pro veřejnost o různých technikách tisku.