„Setkání na koži“ s historikem Ondřejem Ševečkem

Jednou z příležitostí, jak nyní nahlédnout do části prostor Zikmundovy vily, je nově také účast na besedách s hosty z různých oblastí. Už středu 4. října se tak zde představí historik a znalec zlínských dějin Ondřej Ševeček. Beseda se bude konat od 17:30 hodin.

První ze série podzimních „Setkání na koži“ se bude věnovat tématu s názvem „Ze Zlína ke studiu moderních dějin a zpět“. Ondřej Ševeček nabídne mimo jiné odpovědi na otázky zaměřené na reflexi naší historie, které vyvstávají při přemýšlení nad dějinami konkrétních míst. Hosté se tedy dozví například co lze vyčíst meziřádky knih věnovaných dějinám Zlína? Co se můžeme dozvědět o světě při studiu lokální historie? Můžeme se z dějin něčemu naučit a čemu? Případně, co nás vlastně historie učí a jaký má vztah historické poznání k naší současnosti a našim aktuálním problémům?

Beseda se uskuteční ve středu 4. října od 17:30 hodin. Vstupné ve výši 150 Kč je možné zakoupit on-line prostřednictvím www.zikmundovavila.cz/aktuality

Ondřej Ševeček je historik narozený ve Zlíně, který je mimo jiné autorem knih věnovaných moderním dějinám Zlína a koncernu Baťa (Zrození Baťovy průmyslové metropole, 2009; Tovární města Baťova koncernu, 2016). Od roku 2013 vede Filosofický ústav Akademie věd ČR a od roku 2022 bydlí s rodinou opět ve Zlíně. Zabývá se moderními hospodářskými a sociálními dějinami, především otázkami spjatými se studiem nadnárodních korporací, dějinami průmyslových měst a ekonomického a sociálního myšlení.