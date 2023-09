Dny architektury v Zikmundově vile

Mezi místa, která bude možné navštívit v rámci Dnů architektury, se poprvé zařadí i vila legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda. Deset dnů trvající výstavu k architektuře – Příběh Zikmundovy vily, doplní v neděli 1. října komentovaná prohlídka zahrady s architektem Petrem Všetečkou.

Unikátní vila i rozsáhlá okolní zahrada jsou doslova protkány příběhy. Návštěvníci Dnů architektury ve Zlíně budou mít jedinečnou příležitost některé z nich si vyslechnout. V neděli 1. října od 11 hodin se budou moci vydat na komentovanou prohlídku v prostorách zahrady Zikmundovy vily, kterou povede architekt Petr Všetečka.

Součástí Dnů architektury bude i výstava Příběh Zikmundovy vily. Na jednotlivých panelech zmapuje 90letou historii této pozoruhodné stavby. Její první plány vznikají v roce 1933, vila samotná byla postavena v letech 1934-35 jako baťovský dům pro prvního hejtmana zlínského okresu, vládního radu JUDr. Josefa Januštíka a jeho ženu Marii.

O 9 let později ji kupuje oscarový režisér Elmar Klos a v roce 1953 se jejím majitelem stává Miroslav Zikmund. „Tehdy, před 70 lety, dostala vila podobu, jakou známe dodnes. Přestavěna byla podle návrhu architekta Zdeňka Plesníka, o interiér se pak postaral designér Miroslav Navrátil,“ doplnila Dagmar Výlupková. Výstava bude situovaná v zahradě Zikmundovy vily od 26. září do 5. října, přístupná bude od úterý do soboty vždy od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 15 hodin.

O Zikmundově vile

Dům byl postaven ve funkcionalistickém stylu firmou Baťa v letech 1934-1935, a to jako služební byt pro prvního hejtmana zlínského okresu, vládního radu JUDr. Josefa Januštíka, který zde žil v pronájmu s ženou Marií do roku 1953. Už v roce 1942 ale vilu od firmy Baťa koupil oscarový režisér Elmar Klos, syn Marie Januštíkové z prvního manželství. Klos tak zajistil Januštíkovým bydlení i po odchodu vládního rady do penze. V roce 1953 byli Januštíkovi kvůli nepohodlnosti komunistickému režimu vyhoštěni ze Zlína. Klos tak objekt s rozlehlou zahradou čítající téměř 9 000 m2 prodal cestovateli Miroslavu Zikmundovi, který společně s Jiřím Hanzelkou zpracovával v té době ve zlínských ateliérech své filmy z cest. Zikmund vilu nechal přestavět dle návrhu architekta Zdeňka Plesníka do dnešní podoby. O vybavení interiéru se postaral designér Miroslav Navrátil. Od roku 2000 je dům společně se zahradou zapsán mezi kulturní památky. Miroslav Zikmund na Nivách strávil téměř 70 let. Vilu prodal až v roce 2020, a to zlínskému podnikateli Čestmíru Vančurovi. Vančura ve shodě s přáním Miroslava Zikmunda založil nadační fond, který se v současnosti o dům stará. Díky podpoře Fondů EHP se unikátní prostor opředený celou řadou příběhů otevřel po téměř 90 letech privátního užívání široké veřejnosti.