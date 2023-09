Komentovaná prohlídka zahradou Zikmundovy vily

V neděli 1. října v 11:00 hodin se uskuteční speciální komentovaná prohlídka zahrady s architektem Petrem Všetečkou. Současně budete mít i možnost vidět také výstavu s názvem „Příběh Zikmundovy vily“ u příležitosti 90 let od vzniku prvních plánů vily a 70 let od její adaptace pro cestovatele Miroslava Zikmunda, které se tehdy zhostil architekt Zdeněk Plesník. Dozvíte se zde například i to, že vila byla původně bydlištěm prvního hejtmana zlínského okresu, následně patřila oscarovému režisérovi Elmaru Klosovi a v roce 1953 se stala domovem Miroslava Zikmunda.

Unikátní vila i rozsáhlá okolní zahrada jsou doslova protkány příběhy. Návštěvníci Dnů architektury ve Zlíně budou mít jedinečnou příležitost některé z nich si vyslechnout. V neděli 1. října od 11 hodin se budou moci vydat na komentovanou prohlídku v prostorách zahrady Zikmundovy vily, kterou povede architekt Petr Všetečka.

Architekt Petr Všetečka dlouhodobě spolupracuje s Národním památkovým ústavem a k jeho realizacím patří i několik zlínských, například obnova Památníku Tomáše Bati, restaurování Baťova mrakodrapu nebo supervize projektu 14|15 Baťova institutu.

Vstup na hodinovou komentovanou prohlídku je zdarma.

Rezervace a více informací na www.zikmundovavila.cz