Výstava Pax tecum Václava Chada ve Zlíně

Na 8. září připadlo 100 let od narození výrazného malíře Václava Chada. Zlínská galerie, která nese jeho jméno, k této příležitosti připravila výstavu jeho obrazů pod názvem Pax tecum. K vidění bude od 22. září až do 12. listopadu 2023. Souběžně se uskuteční i výstava Alexe Berana, jehož s Václavem Chadem pojí studia v Baťově Škole umění Zlín.

Poměrně krátký, ale intenzivní život Václava Chada představí prostřednictvím jeho díla výstavní prostor nesoucí jeho jméno – Galerie Václava Chada ve Zlíně. Václav Chad patřil k prvním studentům nově založené Školy umění firmy Baťa, jež zahájila provoz 18. září 1939. Po dokončení studia pokračoval na tzv. huti – speciální školní dílně pro absolventy, kde měl možnost se zapojit do velkých školních zakázek, současně během celých studií také pracoval jako výtvarník v propagačním oddělení Baťových závodů. Od října roku 1944 se naplno zapojil do protifašistického odboje, nakonec sám vedl konspirativní skupinu. Při razii gestapa na firemním internátu v noci z 23. na 24. února 1945 byl při pokusu o útěk zastřelen.

Výstavu Václava Chada a Alexe Berana je možné zhlédnout také v doprovodu jejích kurátorů, Miroslavy Ptáčkové a Víta Jakubíčka. Tato komentovaná prohlídka se uskuteční ve čtvrtek 26. října v 17 hodin. O umělecké činnosti studentů baťovské Školy umění během 2. světové války promluví Vít Jakubíček ve čtvrtek 9. listopadu. Přednáška s názvem „Když mluví zbraně, mlčí můzy?“ začíná v 17 hodin.

V termínu od 22. září do 12. listopadu bude v Galerii Václava Chada k vidění také výstava Alexe Berana „Čas, kdy nohy umrzají a srdce odlétá ústy“, která obsáhne zlínské období autora, tj. roky 1939-1945.

Výstavy jsou realizovány za podpory Státního fondu kultury ČR, Zlínského kraje a Statutárního města Zlína. Jsou přístupné v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku od středy do pátku a v sudé neděle, vždy od 13 do 17 hodin. Vstupné na výstavy je ve výši 70 Kč, pro děti od 6 do 15 let, studenty a seniory 50 Kč, děti do 6 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma. Školní skupiny platí vstupné 40 Kč, pedagogický doprovod je zdarma. Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.