Slavnostní koncert 1. října 2023 v 19 hod. ve velehradské bazilice

Srdečně Vás zveme na Slavnostní koncert k připomínce 100. výročí úmrtí arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, konaný v neděli 1. října v 19 hod. ve velehradské bazilice. Zazní Intráda a Můj kříži od Františka Macka st. a Brucknerova Symfonie č. 4 "Romantická".

Účinkují Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína, diriguje František Macek ml.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 290,- Kč na IC Velehrad, OÚ Velehrad a MIC Uherské Hradiště nebo převodem na farní účet č. 173261241/0300, VS 3102023, do poznámky uvést jméno, na které Vám budou v den koncert vstupenky vydány. Na místě lze zakoupit vstupenky za 350,- Kč. Děti do 10 let vstup zdarma.