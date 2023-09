Food Truck Festival Zlín

Na 20 pomalovaných food truck přijede do Zlína a přivezou to nejlepší z české i zahraniční kuchyně. Po oba dny na vás čeká také další zábavný program: skákací hrady, kolotoč, malování na obličej, tetovačky, balonky a soutěže pro celou rodinu.

PROGRAM SOBOTA 14.00 - 18.30 The Only Way 19.30 - 20.30 Rest a DJ WICH

PROGRAM NEDĚLE 13.00 - 14.00 Z pohádky do pohádky 15.00 - 19.00 L. A. Sunday Na místě budou i stany s posezením pro vaše pohodlí během každého počasí. Celým víkendem vás provede moderátor Filip Bartek.